Vijftiger verkracht vrouw terwijl haar vriendin aanwezig is

OudsbergenEen 52-jarige man uit Oudsbergen die zijn vriendin in 2019 verkrachtte, terwijl haar vriendin in een aanpalende kamer zat, moet hiervoor mogelijk veertig maanden naar de cel en een boete betalen van 8.000 euro. Die straf vorderde het openbare ministerie samen met een ontzetting uit de rechten.

De man had al een tijdje een seksuele relatie met een vrouw uit Maaseik toen hij in 2019 bij haar wilde langsgaan om seks te hebben. Zij weigerde dat, omdat er op dat moment een vriendin bij haar was. Ondanks de weigering stond de vijftiger iets later toch voor de deur. De vrouw liet hem uiteindelijk binnen en nadat hij een lijntje coke had gesnoven wilde hij seks met haar.

Koptelefoon

Omdat de vriendin des huizes geen getuige wilde zijn van de vrijpartij ging ze in een andere kamer naar muziek luisteren. In de slaapkamer liep het echter uit de hand. In haar verklaring achteraf vertelde de vrouw dat ondanks haar protest en geschreeuw de man niet wilde stoppen en dat hij haar op een bepaald moment bij de keel greep. Uiteindelijk verzette de vrouw zich uit schrik niet meer. Haar vriendin hoorde haar geschreeuw niet omdat ze een koptelefoon op had.

“Niet in staat empathie te tonen”

Nadat hij vertrokken was, stapten de twee vrouwen naar de politie om klacht neer te leggen. In de dagen die volgden werd het slachtoffer onder druk gezet door enkele vrienden van de man om haar klacht in te trekken. Een deskundige onderzocht de verkrachter en die kwam tot de vaststelling dat hij niet in staat is om relatie aan te gaan of empathie te tonen. Omdat hij in het verslag omschreven wordt als een egocentrisch type vroeg de procureur een effectieve gevangenisstraf. Het vonnis volgt op 5 januari.

