VIDEO: Nieuwe jeugdmascotte ‘Oudsie’ geeft aftrap voor schooljaar

“Oudsbergen is een kindvriendelijke gemeente en we willen dat graag in de verf zetten. Dankzij Oudsie geven we onze jeugd een herkenbaar beeld”, zegt burgemeester Marco Goossens (CD&V). “Zie je Oudsie op een affiche, op sociale media of in het straatbeeld? Dan brengen we een boodschap voor onze jeugd. Je zal hem ook regelmatig zien opduiken op jeugdactiviteiten en -evenementen.”