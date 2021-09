“Vermijden dat boeren heft in eigen handen nemen”: Heeft Limburg nu wel of geen probleemwolf? Volgens CD&V wél

Blankenberge/Antwerpen 19 beklaagden lenen bankkaart en pincode uit aan phishing­ben­de en zien bijna 200.000 euro via hun rekening versluisd worden: “We zijn naïef geweest”

13 september 19 zogenaamde ‘money mules’ of ‘geldezels’ hebben zich voor de rechter moeten verantwoorden, omdat ze hun bankkaart en pincode hebben uitgeleend aan een phishingbende. Via hun rekening werd in totaal bijna 200.000 euro witgewassen. Onder de beklaagden ook een vader en zoon uit Blankenberge en moeder en dochter uit Antwerpen. “Ze is in haar wanhoop op het voorstel van de bende ingegaan”, stelde de advocate van de moeder.