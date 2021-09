Veel besproken wolvenfakkeltocht in Oudsbergen trekt meer dan 1.000 wandelaars: “Wolf hoort niét in onze achtertuin”

Oudsbergen Al meer dan 700 mensen tonen interesse in fakkel­tocht tegen “boze wolven”

17 september De wolf blijft het gespreksonderwerp nummer één in Oudsbergen en omstreken. Na de dubbele aanval begin deze week is het duidelijk dat het groepje tegenstanders talrijker wordt en zich ook steeds meer laat horen. Een fakkeltocht tegen de “boze wolven”, aangekondigd via Facebook, is het volgende initiatief.