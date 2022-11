Twintiger haalt tweemaal agressief uit naar agenten en dreigt hen neer te steken: “Ik herinner me daar niets meer van”

Hasselt IN BEELD. Brave Hasselaren vinden vlot de weg naar het Huis van Sinter­klaas

Wie niet kan wachten op een bezoekje van Sinterklaas, kan dit jaar zélf een bezoekje brengen aan de goedheiligman in Hasselt. Zo is hij samen met zijn paard Slecht Weer Vandaag en zijn Pieten nog een hele maand te vinden in zijn eigen huis in de Maastrichterstraat.

14 november