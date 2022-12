Tweede fakkeltocht tegen de wolf trekt door Oudsbergen: “Sommigen durven ‘s avonds niet meer te gaan wandelen”

Maaseik Meer dan 1 miljoen keer bedankt! Deze Maaseikse verhalen raakten jullie het meest in 2022: van sluiting frituur door gasprijs, tot een lottowinna­res of de wolven

Maaseik was in 2022 geregeld prominent in het nieuws te lezen! En jullie lazen meer dan 1 miljoen keer de meest uiteenlopende artikels. Van de moord op Mischa Brok, of de sluiting van frituur Het Hoekje, tot Neeroeterenaar die beweert te zijn gebeten door de wolf. Een overzicht.

10:33