Twee wagens botsen in Oudsbergen

Oudsbergen Aanpassin­gen voor fietsers in Leemkuil­straat en Speeltuin­straat

Na een proefperiode worden enkele mobiliteitsaanpassingen in de Leemkuilstraat en Speeltuinstraat definitief. “Na overleg met de buurtbewoners hebben we enkele mobiliteitsaanpassingen doorgevoerd in de omgeving van het Joekelbos. De afgelopen maanden hebben we deze aanpassingen getest en geëvalueerd. Dat is een veelgebruikte fietsverbinding in het fietsroutenetwerk, die we verkeersveiliger willen maken”, zegt burgemeester Marco Goossens (CD&V). “Deze proefopstelling maken we nu definitief. Het gaat dan over het inrichten van een fietsstraat, het opleggen van een gedeeltelijk parkeer- en stilstaanverbod en het invoeren van éénrichtingsverkeer en in de Leemkuilstraat. Aanvullend zullen we ook in delen van de Speeltuinstraat een parkeer- en stilstaanverbod invoeren.”

6 april