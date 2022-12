Twee jongeren steken bus van De Lijn in brand in centrum van Opglabbeek: “Niemand raakte gewond maar chauffeur is erg aangedaan”

OudsbergenIn Opglabbeek is dinsdagmiddag een bus van De Lijn in brand gevlogen. Twee jonge passagiers zouden het vuur aangestoken hebben net voor ze afstapten. De chauffeur en alle inzittenden konden tijdig en ongedeerd uitstappen. De twee jongeren die de brand vermoedelijk aanstaken, hebben zich intussen gemeld bij de politie.

De feiten gebeurden in de Centrumstraat omstreeks 16.15 uur in een bus die reed op lijn 8 tussen Genk Station en Overpelt Ziekenhuis. Vier inzittenden en de buschauffeur waren op het moment van de brand nog aanwezig in de bus. “Twee jongeren stapten uit aan een halte toen de twee anderen aan de buschauffeur gingen melden dat er brand was gesticht”, vertelt burgemeester Marco Goossens (CD&V). “Hoe dat precies gebeurde, is nog niet duidelijk maar de chauffeur heeft daarna onmiddellijk het voertuig aan de kant gezet in de Centrumstraat in Opglabbeek en is beginnen blussen. Ook omstanders hielpen mee, maar de brand woedde zo hevig dat ze dat al snel hebben moeten staken. Zelf zag ik alles gebeuren vanuit mijn raam in het gemeentehuis.”

Diesel gelekt

De hulpdiensten kwamen even later ter plaatse om de brand te blussen. “Brandweer Oost-Limburg heeft de brand intussen volledig geblust”, klinkt het. “Nu moet het wrak nog getakeld worden. Omdat er ook diesel gelekt is bij de brand, werd een milieudeskundige opgeroepen. Die zal nagaan of er sprake is van milieuverontreiniging.”

Volgens de burgemeester raakte niemand bij de brand gewond. “Alle inzittenden konden op tijd uit de bus geraken, maar de chauffeur is wel zwaar onder de druk van wat er gebeurd is. Hij wordt nu opgevangen door zijn collega’s en door medisch personeel. De twee jongeren die de brand wellicht aanstaken, hebben zich intussen ook gemeld bij de politie en worden momenteel ondervraagd.”

“De teamcoach van De Lijn vangt de buschauffeur nu op en zal ook met hem kijken wat er in de toekomst moet gebeuren. Zo’n gebeurtenissen bekijken we steeds geval per geval”, klinkt het bij De Lijn. “Of er eerder al problemen waren op de bewust lijn 8, is momenteel niet duidelijk. De politie zal de zaak verder onderzoeken.”

Centrum afgesloten

Door de brand is momenteel geen verkeer mogelijk tussen de rotonde en de Weg naar Opoeteren. Omdat er ook diesel gelekt is bij de brand, zou het nog even kunnen duren voor de weg weer opengesteld wordt. De gemeente raadt alle verkeer aan het centrum te vermijden en vraagt ook aan buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden omwille van de grote rookpluim, die overigens in en rond de Centrumstraat te zien is.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.