Twee inspecteurs en burger gewond bij arrestatie

Peer Werken aan een veilige en comfortabe­le verbin­dings­weg in de Deuster­straat

Op dinsdag 3 mei starten in Peer de werken aan de Deusterstraat. Dat is niet alleen een belangrijke verbinding tussen Peer en Oudsbergen maar het is ook een toegangsweg naar de woonbuurten en de sportzone. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een veilige en aangename weginfrastructuur. De werken duren tot het einde van het jaar.

2 mei