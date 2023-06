Terwijl Bruce Springsteen straks op Werchter staat, neemt dochter Jessica deel aan paardenjumping: “We hoopten dat hij zou komen supporteren”

Terwijl The Boss met z’n E Street Band vanavond op het podium van TW Classic stapt, doet ook zijn dochter Jessica ons land aan. Zij neemt deel aan een wedstrijd paardenjumping in Oudsbergen, en daar keken Springsteen-fans vooral nauwlettend naar... het publiek, in de hoop dat vaderlief voor zijn dochter zou komen supporteren. “Zat Bruce misschien in de helikopter die boven het terrein cirkelde?”

Vanavond zullen hits als ‘Dancing in the Dark’ en ‘The River’ live over Belgische bodem galmen, want dan kruipt Bruce Springsteen voor het eerst op het podium van TW Classic. Al brengt ‘The Boss’ wel eens vaker bezoek aan ons land, niet toevallig omdat zijn dochter Jessica sinds enkele jaren ook in de groene ring rond Brussel woont.

Volledig scherm Jessica Springsteen op de Olympische Spelen in Tokio © AFP

“Dat doet ze voor de sport”, verklapte de zanger zelf in 2021 aan onze krant. Jessica Springsteen doet aan jumping, met succes. Zo won ze in 2021 een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Dat deed ze met Don Juan van de Donkhoeve, een toppaard van Belgische herkomst.

Sentower Park

Ook vandaag is Jessica in ons land, meer bepaald in het Sentower Park in Oudsbergen. Daar vind dit weekend een internationale wedstrijd plaats. Geruchten deden de ronde dat ze om 15 uur zou springen. Die vermoedens lokten ook Springsteen Lydia Vandebroek uit Eversel en Steven Tollenaere uit Koersel naar het ruiterijcomplex.

Volledig scherm Steven Tollenaere en Lydia Vandebroek kwamen kijken of ze een glimp van Bruce konden opvangen. © Mine Dalemans

“We konden er allebei vandaag niet bij zijn in Werchter, dus we hadden gehoopt dat we Bruce hier misschien konden zien supporteren voor zijn dochter”, vertelt Lydia. “Jammer genoeg kwamen we achteraf pas te weten dat ze al om 12.30 uur aan de beurt was geweest”, pikt Steven in. “Van ‘The Boss’ was bovendien geen spoor. Al zagen we wel op een bepaald moment een helikopter in de lucht hangen, misschien supporterde hij wel van daaruit?”

En dus verdrinken de Springsteen-fans hun verdriet aan het Sentower park. “Het is hier gezellig, dus we laten de pret niet bederven”, gaat Lydia verder. We zijn elkaar hier trouwens toevallig tegen het lijf gelopen, want we kenden elkaar al van enkele Springsteen-events. We zijn dus echt bevriend geraakt door Bruce. Volgende week woensdag treedt Bruce op in Düsseldorf, dan halen we de schade zeker in.”

