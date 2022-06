Subsidies voor Kasteelfeesten en Ellikom Leeft

Oudsbergen zet enorm in op de versterking van het gemeenschapsgevoel binnen de acht deelkernen. Het gemeentebestuur geeft financiële steun voor de Kasteelfeesten in Gruitrode en voor Ellikom Leeft. “De fusie betekent niet dat de deelkernen naar de achtergrond zijn verschoven. Integendeel, we willen alle Oudsbergse kernen laten bruisen. Daarvoor organiseren we zelf activiteiten, maar we ondersteunen ook de lokale initiatieven met subsidies”, zegt schepen Hanne Schrooten (CD&V). “Villa Imago vzw krijgt een subsidie om de kasteelfeesten te organiseren in het laatste weekend van juli. Voor Ellikom Leeft, op 2 september, wordt ook een subsidie gegeven. We hopen met deze subsidies ook andere organisaties te enthousiasmeren en zo elke dorpskern te laten bruisen met leuke kernversterkende activiteiten.”