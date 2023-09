Wat te doen in Limburg dit weekend: van de Dag van de Hond in Beringen tot Breekout festival in Bree

Nog geen plannen dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Onze redactie zet je op weg met vijf leuke weekendtips in Limburg voor zaterdag 2 en zondag 3 september. Het belooft mooi weer te worden, dus we hebben heel wat buitenactiviteiten op het programma waarbij je naar hartenlust van de zonnestralen kan genieten.