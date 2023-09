Niels (36) en Stefanie (32) trokken al fietsend de halve wereld rond: “Maar wat wij deden, kan iedereen!”

Het is weer voorbij die mooie zomer. Zo ook voor Kaulillenaar Niels Weltens (36) en zijn vrouw Stefanie Van Broeck (32) die na anderhalf jaar en 14.000 kilometer in de benen weer aanmeren in ons kleine Belgenland. Gewapend met een tent, kampeermateriaal en een basiskennis aan fietsonderhoud trokken de twee - al fietsend - de halve wereld rond. “Het leukste moment? Goh, dat ik opeens oog in oog stond met een grizzlybeer was wel spannend.”