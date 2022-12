Spit je eigen kerstden uit in het Nationaal Park (in ruil voor uurtje werk)

Genk RESTOTIP. Kozi, de hipste koffiebar van Genk

In Genk-centrum, vlak aan de ingang van Shopping 2, ligt Kozi, de koffiebar van Zoë Op ‘t Eyndt. De 32-jarige uitbaatster runt het trendy zaakje samen met haar ouders én is in korte tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in de stad. Wij gingen langs, en bewonderden haar koffiekunsten met een bijzonder straf ontbijt.

2 december