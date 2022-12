Spit je eigen kerstden uit in het Nationaal Park (in ruil voor een uurtje werk)

Een kerstden uit het Nationaal Park krijgen, is erg bijzonder, want het weghalen van ‘natuurelementen’ uit natuurgebieden is verboden. Onder deskundige begeleiding van Natuurpunt Limburg en het Agentschap Natuur en Bos kan het op zaterdag 10 december uitzonderlijk wel in Oudsbergen. “Deze gerichte natuurbeheerwerken zijn van groot belang om ervoor te zorgen dat de typische duinen en de heide van het Nationaal Park Hoge Kempen niet opnieuw in bos veranderen", zegt woordvoerster Ilse Olaerts.