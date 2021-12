Snoeiwerken lopen mis in Oudsbergen, man sterft onder boom

Limburg Crowdfun­ding levert 20.000 euro op voor Limburgse Bokkenrij­ders­film: “Lokale acteurs zullen galgscène spelen in het bos van Maaseik”

Wie wild wordt van de roversverhalen van ‘De Bokkenrijders’, mag zich in de handen wrijven. Rocky Grispen heeft via crowdfunding maar liefst 20.000 euro opgehaald om zijn prent ‘Zondebokken’ in te kunnen blikken. Genoeg om professioneel materiaal te huren, terwijl de productie voorts op een zwik lokale vrijwilligers zal draaien. “Als het even meezit, mag je de film in het voorjaar van 2023 in de zalen verwachten”, glundert Rocky.

