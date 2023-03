Sint-Antoniusverkoop brengt 6.000 euro op voor het goede doel

Voetbal eerste nationale Alessandro Cerigioni scoort opnieuw voor Dessel: “Een zege op Olympic is geen evidentie”

In eerste nationale is Dessel volop bezig om zich in een veilige haven te voetballen. Het boekte zaterdagavond een heel kostbare driepunter (1-2) op het veld van Olympic Charleroi. Het was Hannes Smolders die de Kempense zege, in het slot van de partij, met een rake kopbal vaste vorm gaf.