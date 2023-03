Sint-Antoniusverkoop brengt 6.000 euro op voor goede doelen

Pat Krimson wint Golden Hasselt Award: “Voor zijn bijdrage aan de artistieke uitstra­ling van de stad”

Het is nog even, maar Pat Krimson mag op 7 oktober de Golden Hasselt Award in ontvangst nemen. De uitreiking zal plaatsvinden in feestzaal Lorka, waar die avond ook de Jongerenaward gaat naar Michiel Janssens.