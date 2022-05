Sil Janssen schrijft vierde verhaal voor ‘Children’s Books for U’ over weggehaalde leeuwenbroers

In maart werden de twee verwaarloosde leeuwen Tsar en Jamil door Wild Animal Rescue opgehaald in de belegerde Oekraïense hoofdstad Kiev en overgebracht naar de dierentuin van Poznan. Daar werden ze vervolgens meegenomen door het Natuurhulpcentrum. Het was een huzarenstukje op praktisch en administratief vlak om alles in orde te krijgen, maar uiteindelijk liep het goed af. De leeuwen stellen het inmiddels goed in Limburgse handen.

Volledig scherm Viktoria Franko uit Oekraïne voorzag het vierde boek van illustraties. © RV

Goede match

Het verhaal met een happy end werd door Sil Janssen overgenomen bij zijn bijdrage voor het samenwerkingsverband. De illustraties zijn afkomstig van Viktoria Franko, die zelf uit Oekraïne komt. Ze had het verhaal van de leeuwen gelezen en was erg begaan met de dieren. Zo maakt ze zich momenteel erg veel zorgen om de honden en katten in Oekraïne die zijn achtergebleven nadat hun baasjes overleden of vertrokken zijn. Dit zorgde voor een goede match tussen auteur en illustrator. De betrokkenheid vanwege het buitenland omtrent de oorlog in Oekraïne ontroert de vrouw dan ook.

Volledig scherm De leeuwen van Oekraïne bij hun aankomst in het natuurhulpcentrum in Oudsbergen. © Karolien Coenen

Gruwel vergeten

De auteurs werken gratis, de illustratoren worden wel betaald maar krijgen ook de kans te doen wat ze graag doen, namelijk tekenen. Op die manier kunnen ze de gruwel van de oorlog in hun land mogelijk toch even van zich afzetten. Met de opbrengst van ieder boek wordt telkens weer een nieuwe illustrator betaald om de tekeningen voor een nieuw verhaal te maken.

Eerder verscheen al het boekje ‘Dank je wel’ van Emily Puck en Viktoria Soltis-Doan. In de tweede helft van mei wordt de publicatie verwacht van ‘Kaan en Balou op dino-avontuur’ van Özlem Uyar en Olena Cherkun, alsook ‘Nixon’ van Hilde Lieten en Olya Paskhalova. Ieder boekje van ‘Children’s Books For U’ kost 10 euro, exclusief verzendkosten. Bestellen kan via deze link: https://forms.gle/zb1SQ5bAXvQaGjHT7.