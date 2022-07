Scooter en motor betrokken bij verkeersongevallen

Op de Centrumlaan in Genk gebeurde vrijdag rond 17.20 uur een ongeval tussen een auto en een scooter. Een 20-jarige vrouw uit Zonhoven raakte gewond. Ook zaterdagavond omstreeks 19 uur was er een ongeval met een motor, dit keer in Oudsbergen. Het ging om een aanrijding tussen de motor en een voertuig. Een 23-jarige man uit Dilsen-Stokkem en een 22-jarige vrouw uit Peer raakten gewond. Politie CARMA stelden twee keer de feiten vast.