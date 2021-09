“Schattig ja, maar gevolgen kunnen dramatisch zijn”: populatie wasberen stijgt in Vlaanderen en dat is geen goed nieuws

Maasmechelen / Lanaken 276 overtredin­gen bij snelheids­con­tro­les

5 september Bij snelheidscontroles aan de Koning Albertlaan in Lanaken en de Rijksweg in Maasmechelen zijn 276 overtredingen vastgesteld. Aan de Koning Albertlaan, waar je 100 kilometer per uur mag rijden, gingen 116 personen afgelopen zaterdagavond in de fout. Op de Rijksweg is de toegelaten snelheid 70 kilometer per uur, hier gingen maar liefst 160 personen in de fout. De hoogst gemeten snelheid was 115 kilometer per uur.