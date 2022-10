Samenwerkingsakkoord voor uitbreiding industrieterrein

De gemeente Oudsbergen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg en de vennootschappen Van Cranenbroek Opglabbeek en HM Invest hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de uitbreiding van het industrieterrein in Opglabbeek. Hiermee kan het dossier klaargemaakt worden voor de aanleg van wegen en de verdere ontwikkeling.

Het bedrijventerrein in Opglabbeek wordt met 25 hectare uitgebreid. De uitbreiding werd geselecteerd als actie bij de opmaak van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat na de sluiting van Ford Genk. Intussen werd de uitbreiding in 2017 goedgekeurd door het provinciebestuur.

“Dit bedrijventerrein is niet alleen voor Oudsbergen belangrijk, maar ook voor de rest van Limburg. Het is een belangrijke werkplek voor veel inwoners uit de ruime regio”, zegt Marco Goossens (CD&V), burgemeester van Oudsbergen. “De uitbreiding is noodzakelijk om te kunnen blijven groeien en ruimte te bieden aan grootschalige en belangrijke bedrijven .”

Voorbereidende studies

POM Limburg en de gemeente Oudsbergen sloten al eerder een samenwerkingsovereenkomst, waarbij POM Limburg het projectmanagement op zich neemt en de gemeente Oudsbergen vooral de belangen van haar inwoners behartigt. Intussen werd er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij ook Van Cranenbroek en HM Invest betrokken werden. “De percelen waarop de uitbreiding voorzien is, zijn in handen van verschillende eigenaars. We zullen samenwerken om de voorbereidende studies te laten uitvoeren. In een latere fase zullen er afspraken gemaakt worden rond de aanleg van wegenis, bufferzones en financiën”, zegt An Knoops (CD&V), schepen van industrie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.