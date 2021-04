Russische weesberin Byara arriveert na tocht van 3.000 kilometer in Natuurhulpcentrum

Byara heeft geen gemakkelijke maanden achter de rug. Ze verbleef als welp in Rusland destijds in een smerige en vuile kamer bij mensen thuis. Daarna werd ze opgevangen in een lokaal dierenasiel in Moermansk. Dat was echter een asiel dat vooral gespecialiseerd was in de opvang van honden en katten, niet bepaald geschikt voor een beer dus.