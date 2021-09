REPORTAGE. Verslagenheid in Oudsbergen na nieuwe wolvenaanval: “Wie garandeert dat straks geen kind wordt geattaqueerd?”

Beek Jaak Broekx (107) uit Beek is nu oudste man in België: “Hij is altijd heel content geweest met de kleine dingen in het leven”

10 september Vandaag is Jozef Smets, de oudste Belgische man in leven, op 107-jarige leeftijd gestorven. De fakkel wordt daarmee doorgegeven aan Jaak Broekx (107) uit Beek. Tegenwoordig verblijft hij in Welzijnscampus Gerkenberg in Bree, maar daar zit hij nog maar een jaar. “Een geheim om oud te worden heeft hij niet, al vindt hij het wel altijd leuk als we ouderwetse kost als ‘balkenbrij’ of ‘kipkap’ meenemen”, vertelt Pierre Van Hoef, die tot vorig jaar naast hem woonde.