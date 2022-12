Piek in het aantal oproepen voor steenmarters: “Ze vangen heeft geen zin, er komen gewoon nieuwe in de plaats”

Wegjagen

Thoelen raadt in de eerste plaats aan om zowel je zolder als je wagen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor de steenmarter. “Je kan ze van je zolder of wagen wegjagen met ultrasone geluidsapparaten en sprays, maar we moeten toegeven dat niet alle middelen van dezelfde kwaliteit zijn.” Belangrijk is ook hoe de ultrasone apparaten ingezet worden. “De apparaten zenden heel hoge tonen uit, die afgeblokt worden zodra er een voorwerp in de weg staat. Als je veel hoeken of spullen op je zolder hebt, kan je dus best meerdere toestellen plaatsen zodat ze altijd direct in contact staan met het dier.”