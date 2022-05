Oudsbergse deelkernen krijgen grotere bebouwde kommen

Oudsbergen Infomoment over Oekraïense vluchtelin­gen

De gemeente Oudsbergen organiseerde vrijdagavond een infomoment in Cultuurpunt voor inwoners die al Oekraïense vluchtelingen opvangen of interesse hebben om dat in de toekomst te doen. Ook Oekraïense vluchtelingen waren welkom. Een tolk zorgde voor de nodige vertalingen. “Vanuit de gemeente vinden we het heel erg belangrijk dat we inwoners zo goed mogelijk ondersteunen en informeren over alle aspecten die op hun pad komen” stelt burgemeester Marco Goossens (CD&V). “Elke vluchteling werd aan een maatschappelijk assistent toegewezen. Samen met de dienst burgeradministratie zorgen zij voor een goede afhandeling van de documenten en zorgen ze voor de nodige begeleiding” stelt Kurt Plessers (CD&V), schepen van sociale zaken.

23 april