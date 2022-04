Oudsbergen wil 160 parkeerplaatsen creëren aan Commanderij

Tongeren Tongeren onderzoekt geschiede­nis van Frans-Hollandse Oorlog met Rijksar­chief Hasselt en archief Sit­tard-Ge­leen

350 jaar geleden vond de Frans-Hollandse Oorlog plaats met als dramatisch hoogtepunt de verwoesting van de stad Tongeren in 1677. Om het verhaal zo compleet mogelijk te maken, slaat de stad de handen in elkaar met het Rijksarchief in Hasselt en archief De Domeinen (Sittard-Geleen) om alle documenten in kaart te brengen en te digitaliseren.

