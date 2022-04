Oudsbergen trapt nieuw toeristisch seizoen op gang

Oudsbergen Oudsbergen zet vanaf najaar in op trajectcon­tro­les

In Oudsbergen wordt volop werk gemaakt van een aantal trajectcontroles langs de belangrijkste invalswegen van de dorpskernen. Deze worden maandag voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat onder meer om de Ophovenstraat in Gruitrode, de Weg naar Opitter in Neerglabbeek, de Wijshagerkiezel in Wijshagen, de Weg naar Opoeteren in Louwel, de Weg naar Zwartberg aan Nieuwe-Kempen, de Weg naar Gruitrode in Opglabbeek, de Betonweg in Ellikom en de Breekiezel aan Gruitrode. Telkens zou de snelheid worden vastgelegd op 50 kilometer per uur. Voor de Kasteelstraat in Neerglabbeek wordt bekeken wat mogelijk is, aangezien de snelheid er 70 kilometer per uur bedraagt. Er komt ook een flitspaal ter hoogte van de Commanderij en aan het bedrijventerrein in Opglabbeek denkt men aan drie ANPR-camera’s. Agentschap wegen en Verkeer investeert in trajectcontroles langs de N76 en de N719.

