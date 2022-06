Oudsbergen past meerjarenplan aan door stijgende grondstofprijzen: deze investeringen zijn geschrapt of uitgesteld

OudsbergenDe prijzen van energie, personeel en bouwmaterialen zijn de afgelopen maanden fors de hoogte ingegaan. Om in te spelen op deze financiële uitdagingen zal Oudsbergen enkele investeringen schrappen, faseren of uitstellen. De belastingen blijven ongewijzigd.

“Aan het einde van elk jaar updaten we ons meerjarenplan. Dit jaar hebben we uitzonderlijk een extra aanpassing gepland, om onze stijgende uitgaven op te vangen. Door de opeenvolging van de coronagolven en de oorlog in Oekraïne zijn we in een inflatie beland”, zegt Jo Seutens (CD&V), schepen van Financiën.

“We hebben het budget voor energie met minimaal 60 procent verhoogd en voorzien in 20 procent extra investeringsuitgaven om de stijgende prijzen van bouwmaterialen op te vangen. Het personeelsbudget hebben we met 13 procent verhoogd. Vorig jaar gingen we immers uit van één loonindexering in 2022, waarschijnlijk worden dat er vier.”

Ondanks de prijsstijgingen zal Oudsbergen de meeste projecten kunnen uitvoeren zoals gepland. “Door onze gezonde financiële situatie kunnen we veel van deze prijsstijgingen opvangen, en dat zonder de belastingen te moeten verhogen. Dan denk ik aan de sportzone in Meeuwen en het nieuwe sportcomplex in Opglabbeek, dat door de prijsstijgingen maar liefst 4 miljoen euro duurder wordt. En ook de vijftien verschillende fietspadenprojecten die al uitgevoerd worden of op de planning staan”, zegt schepen Seutens.

Geen nieuwe kinderopvang in Opglabbeek-centrum

Het bedrag van de investeringen tijdens deze legislatuur stijgt tot maar liefst 92 miljoen euro. “We gaan de hoeve van de Commanderij restaureren en de aansluitende polyvalente zaal bouwen, maar stellen de aanleg van de parking en de restauratie van het kasteel uit tot 2025. We bouwen ook geen nieuwe kinderopvang in Opglabbeek-centrum, maar zullen het huidige gebouw opknappen. De herinrichting van de Dorpsstraat in Meeuwen wordt uitgesteld”, legt schepen Seutens uit. Voor de jaarlijkse onderhoudswerken aan de wegen wordt in 2023 en 2024 in totaal 1 miljoen euro minder uitgetrokken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.