Opnieuw wolf doodgereden in Limburg: “Meermaals overreden”

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE Nieuwkomer Marith De Bondt (OHL) wil met KRC Genk Ladies de kloof met de top twee helpen verkleinen en als speelster sterker worden

Met Marith De Bondt heeft KRC Genk Ladies er een aanwinst bij. De Bondt speelde bij Super League-leider OHL en tekende vorige week een verbintenis voor een half seizoen bij de Genkies. De nieuwe verdedigster zat meteen in de kern en mocht het voorbije weekend, na een blessure van Luna Vanhoudt, tegen KV Mechelen meteen invallen. Vrijdagavond om 20.30 uur is Charleroi te gast op de Galopinstraat in Zwartberg. “Ook al staat Charleroi in de benedenverdieping van de rangschikking, we mogen hen geenszins onderschatten”, zegt nieuwkomer Marith De Bondt.

2 februari