Opnieuw wolf aangereden, politie zoekt met drone naar gewond dier in Oudsbergen

Een warmtedrone vond zonet een plek in een het bos die warmte afgeeft en niet beweegt. Kans bestaat dat het om de gewonde wolf gaat. Het Natuurhulpcentrum maakt zich klaar om erheen te trekken. Hoe gewond het dier is, is niet duidelijk. Volgens getuigen verloor het bloed uit de muil en kon het moeizaam lopen.

Het is al de derde keer in korte tijd dat er een wolf wordt aangereden. In Hechtel-Eksel reed begin oktober een bestuurder een wolf dood. Hij gaf zich enkele dagen later aangeslagen aan bij de politie. Hij verklaarde dat hij dacht dat hij een ree had geraakt. Een week later werd opnieuw in Limburg een wolvenwelp aangereden in Opglabbeek. Het ging toen om een jong vrouwtje, waarschijnlijk één van de drie nog overgebleven welpen van Noëlla en August.