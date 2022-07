Nieuwe riolering en wegdek voor Groenstraat om problemen bij wateroverlast te vermijden

Oudsbergen Wildwaar­schu­wings­sys­teem op N76 eind deze week in werking

Het nieuwe wildwaarschuwingssysteem op de N76 in Oudsbergen treedt komende vrijdag in werking. De maatregel moet verkeersongevallen met wilde zoogdieren vermijden, zonder hun leefgebied te versnipperen of begrenzen. Op deze weg waren er in het verleden ongevallen met de wolven.

5 juli