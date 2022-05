Nevok Gruitrode zoekt kinderen voor wereldrecordpoging

Houthalen-Helchteren Dieven ontvreem­den televisie uit caravan

In de Tulpenstraat in Houthalen-Helchteren werd vrijdagavond omstreeks 18 uur een diefstal van een televisie vastgesteld. Het toestel werd uit een caravan gestolen. Zaterdagavond omstreeks 17 uur werd in een appartement - eveneens gelegen in de Tulpenstraat - de diefstal van een geluidsbox vastgesteld. De vaststellingen werden gedaan door politie CARMA. Deze zone stelde dit weekend ook verschillende diefstallen vast in Genk. Zo werd er vrijdagavond een fiets gestolen aan de voetbalterreinen van Genk VV en was er aan karting Genk de diefstal van een portefeuille. In de Nieuwstraat werd zondagmiddag een fietsdiefstal vastgesteld. De fiets werd uit een tuinhuis gestolen. Uit een fietsenstandplaats in een ondergrondse garage van een appartement in de Welzijnscampus werd eveneens een fiets gestolen. De diefstal werd zaterdagmiddag vastgesteld.

