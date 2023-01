Netpython ‘Josephine’ nachtje opgevangen in... politiecel

OudsbergenEen netpython, door de politie in Bonheiden ‘Josephine’ gedoopt, is na een nachtje in een politiecel overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Daar blijft ze een aantal dagen in quarantaine.

Zondagavond berichtte onze krant over een bijzondere vondst in een natuurgebied in Bonheiden: een netpython in een doos uit piepschuim. Wie de slang heeft achtergelaten, is niet bekend. Een voorbijgangster zou het dier gevonden hebben en vervolgens naar het politiekantoor van Bodukap gebracht hebben. “Het politiekorps had uiteraard niet bepaald een gepaste ruimte om de python in te bewaren”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. “Daarom bracht ze een nachtje door in de cel.”

Volledig scherm Josephine werd gevonden in een doos uit piepschuim. © Mine Dalemans

In quarantaine

De python, die door politiezone Bodukap ‘Josephine’ gedoopt werd, is vandaag overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. “Buiten een aantal kleine wondjes stelt ze het goed. Ze heeft een behandeling tegen mijten gekregen en moet nu een paar dagen in quarantaine”, klinkt het daar. Daarna zal het dier overgeplaatst worden naar een zoo of een andere opvangplaats voor reptielen. “Maar dat kan maanden in beslag nemen.”

Volledig scherm In Vlaanderen is het niet toegestaan om zonder vergunning een netpython te houden. © Mine Dalemans

Verboden

Sinds enkele jaren staat de netpython niet meer op de positieve lijst van reptielen en mag hij dus niet meer in Vlaanderen gehouden worden, tenzij je als eigenaar een vergunning hebt. In Wallonië is het wel nog toegestaan om de slangensoort als huisdier te hebben. Josephine meet 4,50 meter en 22 kilogram, maar haar soortgenoten kunnen tot wel 7 meter lang worden. De netpython is niet giftig.

Waarom het dier gedumpt is, is niet duidelijk. “Maar we zien de laatste jaren wel vaker dat reptielen worden afgestaan, onder meer door de hoge energiekosten om een terrarium te verwarmen.”

Volledig scherm Josephine blijft nog een paar dagen in quarantaine. © Mine Dalemans

