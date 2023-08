Natuurhulpcentrum vangt witte circusleeuw Romeo (4) op: “Zo’n zeldzame mutatie zien we eigenlijk niet graag komen”

Na een erg lange rit heeft het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen er sinds vanmorgen een nieuwe, tijdelijke bewoner bij: Romeo, een zeldzame Afrikaanse witte leeuw met een verleden als circusdier. “Eigenlijk hebben we nauwelijks plaats voor nóg een leeuw, maar het alternatief was misschien dat Romeo verkocht en opgezet zou worden en dat is voor ons natuurlijk geen optie”, zegt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum. Verschillende personeelsleden werden vanmorgen opgetrommeld om Romeo veilig en wel naar zijn tijdelijk verblijf te brengen.

“Romeo is nu vier jaar oud en is in Frankrijk geboren”, vertelt Frederik. “We weten niet hoe hij eraan toe is of hoe hij zich gedraagt, maar hij zou geen ernstige ziektes hebben. De reden dat hij naar ons komt, is simpelweg omdat het alternatief geen optie is. Romeo was in het bezit van een voormalige leeuwentemmer die optredens en kunstjes deed met zijn drie leeuwen. Hij zou ook een tijdje in Oost-Europa verbleven hebben en is daar naar het schijnt opgelicht. Sindsdien zit hij financieel volledig aan de grond en omdat circusdieren houden steeds moeilijker wordt door nieuwe regels, zocht hij opvang voor zijn drie leeuwen.”

Genetische mutatie

Omdat het Natuurhulpcentrum momenteel nog vier leeuwen uit Oekraïne opvangt, was er slechts plaats voor één van hen. “En dat is een Afrikaanse witte leeuw geworden. Een zeldzaam exemplaar,” vertelt Frederik, “Maar dat is niet direct iets dat wij graag zien. Zo’n witte leeuw ziet er spectaculair uit, maar is en blijft een genetische mutatie die vooral gekweekt wordt omdat dat commercieel interessant is. Vroeger gebeurde het vaak dat dierenparken zulke mutaties kweekten, aan inteelt deden en zo een ongezond dier kregen. Hoe het precies met Romeo gesteld is, weten we voor alle duidelijkheid nog niet.”

Dat moeten de komende maanden uitwijzen. “Vandaag is Romeo aangekomen en begint zijn maand quarantaine. In die periode gaan we zien of hij medische problemen heeft en hoe hij zich gedraagt. We gaan hem sowieso wel castreren om misbruik in de toekomst te vermijden. Pas daarna gaan we op zoek naar een plek waar hij definitief kan gaan wonen. In het verleden zijn de meeste van onze leeuwen naar Afrikaanse opvangcentra in Zuid-Afrika en Malawi verhuisd. Nu zijn we zelfs bezig met het transport voor Tsar en Jamil, twee Oekraïense leeuwen die in 2022 naar hier gekomen zijn. Door de bombardementen in Kiev geraakten de papieren maar niet in orde, maar die zouden er nu toch aankomen. Hopelijk kunnen Tsar en Jamil binnen een drietal maanden dan naar hun nieuwe thuis.”

Wie Romeo zelf eens wil komen bewonderen, is welkom op de jaarlijkse opendeurdagen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Die vinden plaats op 3, 10 en 17 september.

