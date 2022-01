Natuurhulpcentrum vangt recordaantal dieren op

Genk 20 procent huurwonin­gen regio Genk niet in orde: “De regels voor verhuur­ders worden strenger”

In de toekomst zullen verhuurders in de regio Genk, As en Oudsbergen moeten kunnen bewijzen dat hun woning voldoet aan de normen door middel van een verplicht conformiteitsattest. Dat staat in het gezamenlijke plan van aanpak van de drie gemeenten om de private huurmarkt te verbeteren. Naar schatting zou tot 20 procent van de private huurwoningen niet voldoen aan de norm. “De tijd dat zwakkeren in slechtere woningen terecht komen, moet voorbij zijn", klinkt het.

