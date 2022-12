Natuurhulpcentrum vangt meer dan 9.000 dieren op in 2022: “Opvallend meer zieke reeën”

OudsbergenHet Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft dit jaar meer dan 9.000 dieren opgevangen. Opvallend daarbij waren de vele opgevangen dieren uit Oekraïne waar de oorlog woedt, maar ook de inheemse reeën. Ze kampen met een onverklaarbare ziekte, zoals ook al bij de egels het geval is. “We hebben contact met universiteiten om de oorzaak te achterhalen", klinkt het. Het centrum telt vandaag trouwens al meer dan 18.000 leden.

Om een idee te geven: van de 9.000 opgevangen dieren gaat het om meer dan 5.000 vogels en 1.300 inheemse zoogdieren. Van de grotere zoogdieren zijn 12 bevers, 27 dassen, 87 steenmarters en 73 vossen opvangen.

“Maar de topper qua opvang is en blijft het ree”, zegt Dries Damiaens van het Natuurhulpcentrum. “Het waren er dit jaar 316, dus evenveel keer moesten we uitrijden en vaak ook ‘s nachts. In 141 gevallen ging het om verkeersslachtoffers. 71 keer moesten we reeën bevrijden die in een tuin vastzaten.”

Ook opvallend blijkt het ophalen van reeën die ziek zijn. “Dat ging om 29 dieren. Het zijn de laatste jaren dus niet alleen egels die te maken krijgen met ziektes. Ook bij reeën zien we een tot nu toe onverklaarbare aandoening waardoor de dieren ernstig verzwakken en diarree krijgen. Zowel voor de egels als de reeën werken we samen met universiteiten om de precieze oorzaak te achterhalen.”

De ziekte bij egels bleek in 2021 enorm met meer dan 2.300 opnames. Dit jaar lag dat aantal nog hoog, maar toch lager met 1.300 opnames. “De ziekte onder de egels is nog niet weg. Het zou kunnen dat de ziekte terug loopt door het minder aantal opnames, maar wij denken dat er gewoon een pak minder egels zijn en dat de ziekte een zware impact heeft op de egelpopulatie.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De eikelmuis is zeldzaam. © Xavier Coppens

De bijzondere inheemse zoogdieren waren vier zeldzame eikelmuisjes. “Onze intensive care-medewerkers slaagden erin de piepjonge beestjes met succes groot te brengen. Momenteel zijn ze in winterslaap in ons centrum. In het voorjaar worden de diertjes in Zuid-Limburg terug vrijgelaten.”

Europese vaste waarde

De laatste jaren groeide het Natuurhulpcentrum uit tot een van de belangrijkste Europese spelers rond het tijdelijk opvangen van exotische dieren in nood, en de herplaatsing ervan. “We vingen dieren op uit Oekraïne zoals wolven, leeuwen, caracals en beren. Maar ook 16 witoorpenseelaapjes uit Italië of stekelvarkens uit Frankrijk. Tegelijk herplaatsten we servals in Zuid-Afrika, een neusbeer in Duitsland, een capucijnaap in Tenerife, een roze pelikaan in het Verenigd Koninkrijk, een bruine beer aan Schotland, de lijst is eindeloos."

18.000 leden

Het Natuurhulpcentrum krijgt steun van maar liefst 18.260 leden. “Deze grote achterban zorgt dat we dit grote aantal dieren kunnen opvangen en blijven verzorgen op een goede en veilige manier. We zijn ook heel blij met de financiële steun via donaties of zelfs legaten en de ondersteuning op het terrein dankzij meer dan 100 trouwe vrijwilligers.”

