Natuurhulpcentrum vangt leeuw op die eerste levensmaanden in Russisch bordeel doorbracht: “Geen flauw idee wat hij daar deed. Maar het klinkt niet goed”

Hasselt Koken op donderdag: dit recept voor prei-brandnetel­soep is het beste ze­ro-was­te recept uit Limburg

In België wordt jaarlijks gemiddeld 345 kilogram voedsel per inwoner verspild. Daarom komt Too Good To Get met het antwoord in de vorm van een digitaal kookboek. Per regio staan de leukste recepten beschreven. In Limburg viel de keuze op de prei-brandnetelsoep.

9 december