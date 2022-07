Natuurhulpcentrum presenteert eerste prentenboek

Het project werkt als een ketting. Een Limburgse auteur schrijft een verhaal waarvoor een Oekraïense illustrator of een illustrator die nog in Oekraïne woont, de tekeningen maakt. Met de opbrengst van ieder boek wordt weer een nieuwe illustrator aan het werk gezet. Children’s Books For U wil Oekraïense illustratoren opnieuw laten doen wat ze graag doen, kinderboeken maken. Ze worden daarbij financieel en mentaal ondersteund. In dit geval was de illustrator Toria Franko uit Ivano-Frankivsk.