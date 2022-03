Natuurhulpcentrum moet verwaarloosde leeuwen uit Kiev opvangen, maar transport verloopt moeizaam: “Chauffeurs werden onder schot gehouden”

Vrouwenvoetbal Super League Guido Brepoels en KRC Genk Ladies staan voor cruciaal duel met Standard: “We moeten minstens een punt pakken in Luik”

KRC Genk Ladies wacht zaterdag een moeilijke trip richting Luik, waar het om 14 uur in duel gaat met Standard Femina. De inzet is een plaats in play-off 1. De Genkies hebben voldoende aan een gelijkspel om zich te plaatsen, Standard heeft het PO1-ticket reeds op zak. “Na de zes overwinningen op rij en dat tegen de top van België, hebben we dat ticket meer dan verdiend. Maar in voetbal weet je nooit”, zegt de Genkse trainer Guido Brepoels.

