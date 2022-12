Moordenaars van Silvio Aquino vangen bot: “Alle beroepen zijn verworpen door Hof van Cassatie”

Lees alles over de zaak in ons dossier.

Op 27 augustus 2015 werden Silvio Aquino en zijn vrouw Silvia op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen klemgereden door een Opel Astra en een Jaguar met vier gemaskerde leden van de Bosnische Hamidovic-clan aan boord. Ze droegen oranje armbanden om te laten uitschijnen dat ze politiemannen waren. Ze sleurden Silvio Aquino en zijn vrouw uit de wagen. Silvia kon weglopen, maar haar man werd met vijf kogels in het hoofd en twee in de romp doodgeschoten. Ook een van de uitvoerders, Samson Hudorovic, de stiefzoon van Sandro, liet het leven in de Sint-Hubertuslaan. Volgens de jury wilden de uitvoerders Silvio en Silvia Aquino ontvoeren en gijzelen om 500.000 euro losgeld te eisen van de familie. Silvio Aquino kon het wapen van een van zijn aanvallers afpakken, waarna onder meer Sandro Hamidovic Silvio met meerdere kogels afmaakte.

20 jaar tot levenslang

Vijf mannen werden veroordeeld in de zaak. Sandro Hamidovic kreeg levenslang, Martino Trotta 28 jaar. Dragisa Hamidovic, die eind augustus 2021 in Spanje werd opgepakt en als eerste bekentenissen aflegde, werd tot 22 jaar cel veroordeeld. Nebusha Pavlovic werd bestraft met 26 jaar cel. De 40-jarige Bosko Hamidovic, die in Maasmechelen het vertrek van aan Silvio’s woning aan zijn kompanen doorbelde, werd veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar.

Vier veroordeelden, Sandro Hamidovic, Martino Trotta, Nebusha Pavlovic en Dragisa Hamidovic, stapten naar het Hof van Cassatie. Nebusha Pavlovic deed dat echter zelf, zonder een advocaat in te schakelen, en zijn cassatieberoep was dan ook onontvankelijk, terwijl Dragisa Hamidovic dan weer geen enkel argument aanvoerde om duidelijk te maken waarom zijn veroordeling zou moeten verbroken worden. De advocaten van Sandro Hamidovic en Martino Trotta deden dat wel en voerden onder meer aan dat er in het arrest over de schuldigverklaring niet geantwoord was op de vraag of de beschuldigden schuldig waren aan moord.

Argumentatie gevolgd

Volgens het parket-generaal bij het Hof van Cassatie moest de jury niet meer op die vraag antwoorden, omdat ze al geantwoord had op de vraag of de beschuldigden schuldig waren aan gijzeling met de dood tot gevolg. “Het klopt dat de tenlastelegging ‘moord’ was opgenomen in het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de betrokkenen doorverwees naar het hof van assisen”, aldus het parket-generaal. “Maar dat was een ‘subsidiaire’ tenlastelegging, terwijl de tenlastelegging ‘gijzeling met de dood tot gevolg’ de hoofdtenlastelegging was. Eenmaal de jury bevestigend geantwoord had op de vraag of de beschuldigden schuldig waren aan gijzeling met de dood tot gevolg, moest er op de vraag over moord niet meer geantwoord worden.”

Het Hof van Cassatie heeft die argumentatie nu gevolgd en de cassatieberoepen verworpen.

