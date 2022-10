Mark Geussens volgt Vanita Mertens op in de gemeenteraad

Mark Geussens (Groen) is het nieuwe gezicht in de gemeenteraad in Oudsbergen. Hij is de opvolger van Vanita Mertens (Groen), die eind september ontslag nam. Mark Geussens (58) is geboren en getogen in Opglabbeek, heeft drie muzikale dochters en werkt als projectvoorbereider bij HBS in Geel. Verder gaat hij vaak wandelen en fietsen en houdt hij van fotografie. Hij is ook vrijwilliger bij vzw Auxillia. Hij behaalde 185 voorkeurstemmen bij de verkiezingen in 2018, waarmee hij eerste opvolger werd.