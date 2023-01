Man raakt ernstig gewond nadat hij boom op achterhoofd krijgt

LOTTO VOLLEY LEAGUE Maaseik blijft stevig op tweede plek na show van Reggers

De Limburgers hebben zich in eigen zaal niet laten verrassen door Menen dat geen beroep kon doen op opposite Lou Kindt. Hij sukkelt met de schouder en werd vervangen door Dermaux. Maaseik deed het met de nieuwe Zwitser Baghdady op de hoek en die liet bij momenten fraaie dingen zien tegen een aanvankelijk ontstellend zwak Menen dat er aanvallend niets van bakte: Vanneste 2 op 7, Hänninen 3 op 10 en Dermaux 1 op 11. Depestele zag zijn troepen scherper aan de tweede set starten en dat leverde zelfs een setbal op. Dermaux –zich nochtans goed herpakt- miste eerst zijn opslag en mepte de volgende aanval buiten. Reggers maakte de set uit met een staalharde ace. De bezoekers -met de ingevallen Capet- liepen weer uit in de derde beurt en dit keer lieten ze hun Limburgse prooi niet meer los. Opvallend: setter Van Hoyweghen scoorde in de slotfase drie punten. Menen haalde in set vier nog eens alles uit de tank. Na de 15-15 duwde Maaseik -met voorop een ontketende Reggers- stevig door. De jonge Red Dragons zou 31 punten scoren: 27 aanvallen, 3 bloks en 1 ace.

