Kristel Schrooten volgt Goele Janssen op in het Bijzonder Comité

Goele Janssen nam ontslag uit het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Zij wordt opgevolgd door Kristel Schrooten, die ook al in de gemeenteraad zetelt. Het Bijzonder Comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. In Oudsbergen bestaat het Bijzonder Comité uit voorzitter Kurt Plessers en 8 leden. Goele Janssen (CD&V) nam op 1 juni ontslag uit het Bijzonder Comité. Zij wordt opgevolgd door Kristel Schrooten (ook CD&V), die ook al in de gemeenteraad zetelt. Kristel Schrooten heeft 2 kinderen, woont in Meeuwen en baat samen met haar echtgenoot een afwerkingsbedrijf uit.