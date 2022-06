Kom op 2 juli meefeesten tijdens Vlaanderen Zingt

Hasselt Tot rust komen deze zomer? Doe eens yoga in een... ‘hangmat’: “Zelfs beginners kunnen dit perfect”

De Hasseltse yogi Elke Bancken (39) wil deze zomer Limburg en omstreken veroveren met ‘aerial yoga’. Deze rustgevende bezigheid is in België nog niet bekend, maar daar hoopt ze verandering in te brengen. “In onze B&B op Sri Lanka was deze vorm van yoga een grote hit”, vertelt Elke, die intussen luidop verder droomt.

12 juni