KIJK. Wolf komt vast te zitten in achtertuin: “Waarschijnlijk geschrokken door bouwwerken”

OudsbergenVastgelopen reeën zijn intussen bijna dagelijkse kost voor het Natuurhulpcentrum, maar vandaag mocht het team uitrukken voor een minder alledaagse passant. Een wolf had zich namelijk vastgelopen in een achtertuin in Oudsbergen, maar wist zich ook vlug weer uit de voeten te maken. “Voor we aankwamen, was hij alweer vertrokken.”

Omstreeks half 10 kreeg het Natuurhulpcentrum een telefoontje van een buurtbewoonster in Opglabbeek. “Ik denk dat er een wolf in mijn achtertuin zit”, klonk het. De bewoners hadden de kans om het dier te fotograferen, maar niet voor lang. “Voordat we aankwamen, was de wolf al vertrokken”, vertelt Dries Damiaens van het Natuurhulpcentrum. “We hebben achteraf de camerabeelden bekeken, en daaruit bleek dat hij maar een minuutje in de achtertuin heeft vastgezeten. Daarna wist hij onder de draad door te kruipen.”

Bouwwerken

Het is de eerste keer dat het Natuurhulpcentrum werd ingeschakeld voor een vastgelopen wolf. Zelf vermoedt het team dat het dier is geschrokken door bouwwerken in de buurt. “Enkele huizen verder ligt een groot open veld, waar op dit moment gebouwd wordt. Over dat veld steekt de wolf over om terug naar het bos te gaan. Misschien is hij geschrokken door de bouwwerken en vervolgens naar de tuin gevlucht.”

Volledig scherm De wolf wist uiteindelijk weer onder de draad weg te kruipen. © Wendy Driesen

“We worden elk jaar wel zo’n 100 keer opgeroepen voor reeën die in een tuin zijn vastgelopen. Die vinden ook veel moeilijker weer de weg terug uit de tuin. Een wolf is daar iets vernuftiger in, wat ook uit dit verhaal blijkt.”

