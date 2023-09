KIJK. Bioloog Frederik Thoelen kan wolvenwelp van dichtbij filmen

Bioloog Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen is erin geslaagd om een wolvenwelp vanop een luttele 3 meter afstand te filmen. Dat deed hij vanuit een maïsakker, verscholen in camouflagekleding. “Er was niet veel wind, wat de omstandigheden perfect maakten om de welp te kunnen vastleggen.”

Het was omstreeks 6.30 uur toen de jonge welp voor de lens van bioloog Frederik Thoelen verscheen. “Via eerdere observaties van Welkom Wolf had ik een idee waar de ‘rendez-vous-plaats’ van de wolven zich bevond”, begint Thoelen. “Dat is een plaats waar de ouders van de roedel de welpen ontmoeten na de jacht. Het is op die plaats dat ik mijn camera had opgesteld. Ik had me gecamoufleerd, zodat de dieren me niet zouden opmerken.”

Maïsveld

Na een tijdje sprong er uiteindelijk een welp in het vizier. “Ik zag in de verte een jonge wolf passeren, op zoek naar voedsel. Het dier liep naar een maïsakker, dat uitloopt op een open veldje. Ik heb me tussen de maïs verstopt, in de hoop dat de wolf zich naar het open veldje zou verplaatsen. Daar heb ik het dier van heel dichtbij kunnen filmen.”

Voor Frederik is het de eerste keer dat hij een wolf van zo’n kleine afstand heeft kunnen vastleggen. “Ooit heb ik in Polen eentje van heel dichtbij kunnen waarnemen, vanuit een kijkhut. Maar als je zo vlak tegenover een wolf zit, die geconcentreerd naar muizen in het struikgewas aan het zoeken is, dat geeft toch wel wat extra spanning”, lacht de bioloog.

Ongevaarlijk

Toch benadrukt hij dat de wolf op geen enkel moment gevaarlijk is geweest. “Een wolvenwelp is zeker niet gevaarlijk voor de mens. De welpen zijn momenteel wel nog heel speels en volop op ontdekking. Daarom kan je ze momenteel ook in de late ochtend of de vroege avond spotten, hetzelfde fenomeen zie je bijvoorbeeld bij jonge dassen. Over een paar weken zal daar verandering in komen, dan ontwikkelen de dieren een natuurlijke schuwheid en gaan ze zich alleen tijdens de nacht vertonen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.