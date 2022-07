Jagersliga stelt zich vragen bij beelden van mogelijk uitgezette eenden: “Het lijkt in scène gezet”

“Laat ons duidelijk stellen dat Jagersliga tegen elke vorm van onwettig uitzetten is. Dat geldt zowel voor jachtwild als voor enige andere diersoort”, onderstreept Vandewoestijne. “We vinden het ook niet vreemd dat het Natuurhulpcentrum nu met degelijke beelden naar buiten komt. Vorige maand brachten we zelf een lijvig dossier over het centrum naar buiten waarin flagrante inbreuken op de wet werden vastgesteld. Het persagentschap heeft daar niets mee gedaan, maar we stellen vast dat zelfs de lay-out gelijkaardig is.”

Onbruikbare patronen

Over de beelden is Vandewoestijne duidelijk. “We zien beelden van een pak eenden die rondzwemmen op een vijver. In ons dossier staat zwart op wit dat zij zelf het afgelopen jaar ongeveer 2.000 wilde eenden hebben opgevangen. Zijn deze beelden misschien van de wilde eenden die zij zelf hebben opgevangen? We zien ook iemand munitie uit een doosje halen, maar die vertraagde beelden lijken in scène gezet. De man in de video schudt ook patronen (dubbel 0) uit het doosje die absoluut niet voor eendenjacht in aanmerking komen.”