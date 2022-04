Jaarlijkse steun voor vzw Loweta

De vzw parochiecentrum Loweta kan voortaan rekenen op een jaarlijkse subsidie van 3.000 euro. De vzw beheert in Louwel het gelijknamige parochiecentrum. “Als gemeentebestuur hebben we zelf heel wat lokalen in eigen beheer, maar ondersteunen we ook andere vrijetijdsinfrastructuur. Deze vzw speelt een belangrijke rol in Louwel, waar wij zelf geen ontmoetingscentrum of buurthuis hebben. Vandaar dat we hen voortaan jaarlijks 3.000 euro aan steun zullen uitkeren”, aldus schepen Ilse Wevers (CD&V), schepen van cultuur. “Door de corona-pandemie zag de vzw haar inkomsten nagenoeg wegvallen, terwijl de vaste kosten voor de exploitatie grotendeels bleven doorlopen. Doordat de vzw geen erkende vereniging is omdat zij enkel infrastructuur beheert, kwam zij niet in aanmerking voor de toenmalige coronasubsidies, noch voor Vlaamse of federale ondersteuningsmaatregelen zoals die bijvoorbeeld werden uitgewerkt voor de horeca.”