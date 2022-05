Is dit het mooiste picknickplekje van Limburg?

Oudsbergen/Maasmechelen ASSISEN. “Sandro’s vervalste documenten waren zo goed nagemaakt dat de collega’s van de federale politie ze wilden gebruiken voor opleidings­doel­ein­den”

Voor de onderzoekers naar de moord op Silvio Aquino was het niet makkelijk om de verdachten in beeld te krijgen omdat ze aliassen of valse identiteiten gebruikten. Doordat de overleden uitvoerder en Sandero’s stiefzoon Samson Hudorovic op de A73 in Roermond achtergelaten werden, wist de politie dat ze in Antwerpen moesten zijn, meer bepaald in het appartement van Sandro op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Hier stelde de politie vast dat de clan Hamidovic op 1 september 2015 op de vlucht geslagen was.

11 mei